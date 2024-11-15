Губернатор назначил проверку по поводу срыва начала строительства областного приюта для животных. Об этом стало известно на заседании депутатов Заксобрания. Там проходили публичные

Губернатор назначил проверку по поводу срыва начала строительства областного приюта для животных. Об этом стало известно на заседании депутатов Заксобрания. Там проходили публичные слушания по проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 26 и 27 годов. Среди выступающих был и первый заместитель губернатора. Один из депутатов обратил внимание, что в проекте бюджета