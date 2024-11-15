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<a href="https://33live.ru/novosti/15-11-2024-protexno-na-chto-obratit-vnimanie-pri-vybore-oborudovaniya-dlya-domashnego-interneta.html" target="_blank">«ПроТехно»: на что обратить внимание при выборе оборудования для домашнего интернета?</a> - «ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске разберемся, как правильно выбрать оборудование для домашнего