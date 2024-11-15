«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске разберемся, как правильно выбрать оборудование для домашнего
«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске разберемся, как правильно выбрать оборудование для домашнего интернета, и расскажем про самые выгодные акции от компании «Ростелеком». Реклама ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388ERID: 2VtzqukBc5k