Самая высокая колокольня в Суздале вновь открыта для посетителей В Суздале вновь открылась для...

Самая высокая колокольня в Суздале вновь открыта для посетителейВ Суздале вновь открылась для посетителей Преподобенская колокольня Ризоположенского монастыря, возвышающаяся на 72 метра. Эта величественная структура была возведена в 1812 году в честь триумфа над Наполеоном.Теперь каждый желающий может насладиться уникальным панорамным видом на город, словно паря в небе.Колокольня открыта для посетителей ежедневно с 10:00 до 16:00, что дает возможность планировать посещение в удобное время. Об этом сообщили в региональном Правительстве.Это путешествие порадует как любителей культуры, так и тех, кто просто хочет насладиться красивыми видами.Фото: Правительство Владимирской области