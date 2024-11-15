Седан создан на полностью локализованной глобальной платформе.

Серийное производство семейства автомобилей Lada Iskra планируется начаться весной 2025 г. Об этом сообщил Автоваз по итогам совета директоров, передает ТАСС.Отмечается, что седан создан на полностью локализованной глобальной платформе.Новый автомобиль был представлен в рамках Петербургского международного экономического форума. Сообщалось, что в модельном ряду компании он займет место между Granta и Vesta, а цены на новинку будут начинаться от 1 млн руб.Как и предполагалось, Lada Iskra будут выпускать в кузове седан, универсал и универсал в версии Cross. Для машины будут доступны двигатели объемом 1,6 л мощностью 90 и 106 л. с. Для более мощной версии предусмотрены 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.