Синоптики прогнозируют снег и скачок атмосферного давления во Владимирской области 33-й регион...

Синоптики прогнозируют снег и скачок атмосферного давления во Владимирской области33-й регион будет ощущать влияние южной периферии далёкого североатлантического циклона. Он сохранит в небе плотные поля облаков, но причиной заметных осадков они стать не смогут, а вот приток солнечного тепла ограничат. В пятницу пойдет снег.По прогнозам синоптиков, завтра (15 ноября 2024 года) погода во Владимире и области будет пасмурная, пойдет снег. Температура воздуха днем до - 1°C. Ночью столбик термометра опустится до 0..-1°C.Ветер юго-западный, до 6м/с.Атмосферное давление низкое 742-743 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 15 ноябряЕсли день выдался дождливым, скоро ударят морозы. Вечерний туман тоже сулит скорое похолодание.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky