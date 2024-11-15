Смотрите Вести в 14:30: в Мстерском музее у экскурсоводов появились электронные...

Смотрите "Вести" в 14:30: в Мстерском музее у экскурсоводов появились электронные помощникиПридется остановиться…- Должникам приготовиться...Совместный рейд сотрудников ГАИ и судебных приставов в Собинском районе.На страже жизней- Важен каждый миллилитр. Спасатели региона присоединились к донорской акции.Гид 21-ого века- В Мстерском музее у экскурсоводов появились электронные помощники. Как работает мультимедийный "Артефакт"?