Подозреваемых в групповом хулиганстве собинских депутатов задержали. По версии следствия, они напали на сотрудника автосервиса в Лакинске, избили его, а затем выпустили в него содержимое

Подозреваемых в групповом хулиганстве собинских депутатов задержали. По версии следствия, они напали на сотрудника автосервиса в Лакинске, избили его, а затем выпустили в него содержимое огнетушителя. Преступление вскрылось во время расследования уголовного дела в отношении собинского депутата Николая Малышева. Напомним, его подозревают в удержании трех рабов на автомойке, а также краже крупной суммы у участника