Советский двухсерийный телевизионный художественный фильм Ирония судьба, Или с легким паром! в будущем году отметит юбилей. Полвека назад он был поставлен режиссером Эльдаром Рязановым Кажется, мы знаем картину наизусть. Но помним ли имена героев? Проверьте себя, ведь с тестом на знание имен геров Вокзала для двоих вы справились отлично!
Советский двухсерийный телевизионный художественный фильм "Ирония судьба, Или с легким паром!" в будущем году отметит юбилей. Полвека назад он был поставлен режиссером Эльдаром Рязановым Кажется, мы знаем картину наизусть. Но помним ли имена героев? Проверьте себя, ведь с на знание имен геров "Вокзала для двоих" вы справились отлично!
1. Любовь Добржанская сыграла маму Жени Лукашина. А как ее звали?
А. Мария Дмитриевна;
Б. Валентина Петровна;
В. Светлана Сергеевна.
2. Валентина Талызина сыграла друга и коллегу Нади по школе. А как ее звали?
А. Таня;
Б. Валя;
В. Оля.
3. Какую фамилию носит учительница русского языка и литературы в этом фильме?
А. Гундарева;
Б. Шевелева;
В. Лукашина.
4. Как зовут невесту Жени Лукашина, которую сыграла Ольга Науменко?
А. Галя;
Б. Жанна;
В. Оля.
5. Эльдар Рязанов появился в эпизоде этого фильма. А кого он сыграл?
А. Пассажира в самолете;
Б. Посетителя бани;
В. Соседа Нади, с которым она столкнулась в лифте.
ОТВЕТЫ
1. А. Мария Дмитриевна;
2. Б. Валя;
3. Б. Шевелева;
4. В. Галя;
5.А. Пассажира в самолете;