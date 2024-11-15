Советский двухсерийный телевизионный художественный фильм Ирония судьба, Или с легким паром! в будущем году отметит юбилей. Полвека назад он был поставлен режиссером Эльдаром Рязановым Кажется, мы знаем картину наизусть. Но помним ли имена героев? Проверьте себя, ведь с тестом на знание имен геров Вокзала для двоих вы справились отлично!

Советский двухсерийный телевизионный художественный фильм "Ирония судьба, Или с легким паром!" в будущем году отметит юбилей. Полвека назад он был поставлен режиссером Эльдаром Рязановым Кажется, мы знаем картину наизусть. Но помним ли имена героев? Проверьте себя, ведь с на знание имен геров "Вокзала для двоих" вы справились отлично!1. Любовь Добржанская сыграла маму Жени Лукашина. А как ее звали?А. Мария Дмитриевна;Б. Валентина Петровна;В. Светлана Сергеевна.2. Валентина Талызина сыграла друга и коллегу Нади по школе. А как ее звали?А. Таня;Б. Валя;В. Оля.3. Какую фамилию носит учительница русского языка и литературы в этом фильме?А. Гундарева;Б. Шевелева;В. Лукашина.4. Как зовут невесту Жени Лукашина, которую сыграла Ольга Науменко?А. Галя;Б. Жанна;В. Оля.5. Эльдар Рязанов появился в эпизоде этого фильма. А кого он сыграл?А. Пассажира в самолете;Б. Посетителя бани;В. Соседа Нади, с которым она столкнулась в лифте.ОТВЕТЫ1. А. Мария Дмитриевна;2. Б. Валя;3. Б. Шевелева;4. В. Галя;5.А. Пассажира в самолете;