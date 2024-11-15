Георгий Вицин – не только комедийный актер, который запомнился нам в основном именно таким. Помимо веселых ролей в его фильмографии много и других образов. Предлагаем вспомнить название фильмов, где появился Вицин, в нашем новом тесте.

Георгий Вицин – не только комедийный актер, который запомнился нам в основном именно таким. Помимо веселых ролей в его фильмографии много и других образов. Предлагаем вспомнить название фильмов, где появился Вицин, в нашем новом тесте.ВОПРОСЫ1.А. Мы с вами где-то встречалисьБ. Запасной игрокВ. Мексиканец2.А. Девушка с гитаройБ. Новый аттракционВ. Она вас любит3.А. Жених с того светаБ. Коловращение жизниВ. Мы с вами где-то встречались4.А. Двенадцатая ночьБ. ПоэтВ. Василий Суриков5.А. СамогонщикиБ. Операция "Ы" и другие приключения ШурикаВ. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика6.А. Вчера, сегодня и всегдаБ. ПохищениеВ. Как мы искали Тишку7.А. ТеньБ. Смертный врагВ. ОпекунОТВЕТЫ1. Б. Запасной игрок2. В. Она вас любит3. А. Жених с того света4. В. Василий Суриков5. Б. Операция "Ы" и другие приключения Шурика6. В. Как мы искали Тишку7. Б. Смертный враг