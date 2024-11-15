Георгий Вицин – не только комедийный актер, который запомнился нам в основном именно таким. Помимо веселых ролей в его фильмографии много и других образов. Предлагаем вспомнить название фильмов, где появился Вицин, в нашем новом тесте.
Георгий Вицин – не только комедийный актер, который запомнился нам в основном именно таким. Помимо веселых ролей в его фильмографии много и других образов. Предлагаем вспомнить название фильмов, где появился Вицин, в нашем новом тесте.
ВОПРОСЫ
1.
А. Мы с вами где-то встречались
Б. Запасной игрок
В. Мексиканец
2.
А. Девушка с гитарой
Б. Новый аттракцион
В. Она вас любит
3.
А. Жених с того света
Б. Коловращение жизни
В. Мы с вами где-то встречались
4.
А. Двенадцатая ночь
Б. Поэт
В. Василий Суриков
5.
А. Самогонщики
Б. Операция "Ы" и другие приключения Шурика
В. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
6.
А. Вчера, сегодня и всегда
Б. Похищение
В. Как мы искали Тишку
7.
А. Тень
Б. Смертный враг
В. Опекун
ОТВЕТЫ
1. Б. Запасной игрок
2. В. Она вас любит
3. А. Жених с того света
4. В. Василий Суриков
5. Б. Операция "Ы" и другие приключения Шурика
6. В. Как мы искали Тишку
7. Б. Смертный враг