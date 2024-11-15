Анатолий Папанов после себя наследие, которое невозможно переоценить. Актер прожил всего 64 года, но за свою карьеру он успел сыграть почти двести ролей в кино. Его уникальный стиль и неподражаемое чувство юмора подарили зрителям множество ярких моментов. В память о великом артисте мы предлагаем вспомнить его лучшие комедийные работы, которые навсегда останутся в нашей памяти.

Анатолий Папанов после себя наследие, которое невозможно переоценить. Актер прожил всего 64 года, но за свою карьеру он успел сыграть почти двести ролей в кино.Его уникальный стиль и неподражаемое чувство юмора подарили зрителям множество ярких моментов. В память о великом артисте мы предлагаем вспомнить его лучшие комедийные работы, которые навсегда останутся в нашей памяти.1. Из какой комедии кадр?А) "Приходите завтра"Б) "Человек ниоткуда"2. Из какой комедии кадр?А) "12 стульев"Б) "Джентльмены удачи"3. Из какой комедии кадр?А) "Отцы и деды"Б) "По семейным обстоятельствам"4. Из какой комедии кадр?А) "Берегись автомобиля"Б) "Приходите завтра"5. Из какой комедии кадр?А) "Совершенно серьезно"Б) "Человек ниоткуда"6. Из какой комедии кадр?А) "Дайте жалобную книгу"Б) "Приходите завтра"Ответы:1. — Б)2. — Б)3. — Б)4. — Б)5. — А)6. — Б)