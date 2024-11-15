Анатолий Папанов после себя наследие, которое невозможно переоценить. Актер прожил всего 64 года, но за свою карьеру он успел сыграть почти двести ролей в кино.
Его уникальный стиль и неподражаемое чувство юмора подарили зрителям множество ярких моментов. В память о великом артисте мы предлагаем вспомнить его лучшие комедийные работы, которые навсегда останутся в нашей памяти.
Анатолий Папанов после себя наследие, которое невозможно переоценить. Актер прожил всего 64 года, но за свою карьеру он успел сыграть почти двести ролей в кино.
Его уникальный стиль и неподражаемое чувство юмора подарили зрителям множество ярких моментов. В память о великом артисте мы предлагаем вспомнить его лучшие комедийные работы, которые навсегда останутся в нашей памяти.
1. Из какой комедии кадр?
А) "Приходите завтра"
Б) "Человек ниоткуда"
2. Из какой комедии кадр?
А) "12 стульев"
Б) "Джентльмены удачи"
3. Из какой комедии кадр?
А) "Отцы и деды"
Б) "По семейным обстоятельствам"
4. Из какой комедии кадр?
А) "Берегись автомобиля"
Б) "Приходите завтра"
5. Из какой комедии кадр?
А) "Совершенно серьезно"
Б) "Человек ниоткуда"
6. Из какой комедии кадр?
А) "Дайте жалобную книгу"
Б) "Приходите завтра"
Ответы:
1. — Б)
2. — Б)
3. — Б)
4. — Б)
5. — А)
6. — Б)