Двух братьев из Мурома судили за организацию подпольного игорного клуба. Они оборудовали в своем городе два казино на улице Советской и Муромской. Проводить незаконные азартные игры один из

Двух братьев из Мурома судили за организацию подпольного игорного клуба. Они оборудовали в своем городе два казино на улице Советской и Муромской. Проводить незаконные азартные игры один из братьев задумал в январе 2022 года. Родственники подыскали помещения, а затем оборудовали их компьютерами с игровым обеспечением. Также осужденные наняли охранников и операторов залов. Из пресс-релиза прокуратуры