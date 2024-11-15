Сразу пять участков автодорог отремонтировали в поселке Красное Эхо. Это улицы Красная Заря, Строителей, Зеленая, Советская, Школьная, рассказали в правительстве области. В общей сложности

Сразу пять участков автодорог отремонтировали в поселке Красное Эхо. Это улицы Красная Заря, Строителей, Зеленая, Советская, Школьная, рассказали в правительстве области. В общей сложности длина отремонтированных участков – около 1,5 километров. Там уложили новый асфальт, а также укрепили обочины щебнем. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: правительство области