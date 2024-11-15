В Собинском районе продолжается совместный рейд сотрудников Госавтоинспекции и судебных...

В Собинском районе продолжается совместный рейд сотрудников Госавтоинспекции и судебных приставовВ центре внимания - водители-штрафники. В числе прочих полицейские остановили автолюбителя, у которого по предварительным данным, почти 25неуплаченных штрафов. На нарушителя составлены протоколы. У остальных проверенных на данный момент водителей задолженностей не оказалось. Такие проверки инспекторы проводят на постоянной основе, они помогают находить и наказывать неплательщиков.В ГАИ напоминают: все штрафы за нарушение правил дорожного движения важно и нужно оплачивать вовремя.Павел Крайнов - начальник отделения Госавтоинспекции УМВД России по Собинскому району:- С судебными приставами проводим рейдовые мероприятия по неоплате административных штрафов. Привлекаем водителей по статье 20-25, где предусмотрен у нас либо штраф, либо арест до 15 суток.