Школьники знакомятся с различными профессиями, включая программиста, педагога и повара.

Во Владимирской области более 130 школьников с ограниченными возможностями здоровья присоединились к проекту «Билет в будущее», который помогает определить будущую профессию и выбрать подходящее образовательное учреждение. В рамках проекта детям доступны профориентационные тестирования, экскурсии на предприятия и специальные программы профессиональных проб, реализуемые на базе 11 колледжей региона.Школьники знакомятся с различными профессиями, включая программиста, педагога и повара. Ксения Зоткина, региональный оператор проекта, подчеркнула важность помощи подросткам в выборе профессии и развитии необходимых навыков для успешной карьеры. Проект, запущенный Фондом Гуманитарных Проектов, охватывает более 8 миллионов школьников и активно меняет кадровую систему в России.