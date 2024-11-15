Во Владимире избрали меру пресечения в отношении депутата Собинского райсовета Игоря Карпова и его...

Во Владимире избрали меру пресечения в отношении депутата Собинского райсовета Игоря Карпова и его сообщникаЭтим вечером во Владимире избрали меру пресечения в отношении депутата Собинского райсовета Игоря Карпова. Он, а также бывший кандидат в депутаты Данил Журавлёв - обвиняются в избиении жителя Лакинска - по предварительному сговору.Карпов проведёт в СИЗО ближайшие 2 месяца. Журавлёва суд отправил под домашний арест. Ещё один фигурант уголовного дела - арестованный ранее Николай Малышев. Его правоохранители считают "главарём" депутатской ОПГ.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- По данным следствия, в октябре 2022-ого года мужчины приехали по месту работы потерпевшего, в автосервис на территории города Лакинска и подвергли его избиению, нанеся удары по лицу и телу, а также выпустив по нему содержимое огнетушителя.Противоправная деятельность депутатов задокументирована региональным Управлением УФСБ. По месту жительства задержанных проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей. По версии следствия, используя методы "из 90-ых", фигуранты держали в страхе местный малый бизнес.Преступление выявлено в ходе расследования в отношении одного из участников ОПГ, депутата райсовета Николая Малышева, который ранее был заключен под стражу. Он обвиняется в мошенничестве и использовании рабского труда на своей автомойке. Расследование нового уголовного дела продолжается.Анна Сиванова, официальный представитель УФСБ России по Владимирской области:- В ноябре 24-ого года при силовой поддержке спецназа Росгвардии злоумышленники задержаны сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. В отношении фигурантов Следственным Управлением Следственного Комитета по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 213-ой Уголовного Кодекса РФ.