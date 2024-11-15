Во Владимире на пересечении улиц Усти-на-Лабе и Каманина появились новые саженцы...

Во Владимире на пересечении улиц Усти-на-Лабе и Каманина появились новые саженцы каштановВладимирцы принимают участие в озеленении города. На пересечении улиц Усти-на-Лабе и Каманина высадили саженцы каштана. В высадке приняли участие воспитанники технопарка "Кванториум", главный городской садовник Ирина Кузьменко и начальник отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.В этом году около двух сотен деревьев пришлось удалить из-за поражения карантинным вредителем - ясеневой изумрудной златкой. И компенсационные высадки уже начались - на этих улицах появились 50 молодых лип. А теперь их ряды пополнили и каштаны.По словам Ирины Кузьменко, владимирцы неоднократно просили городские службы высадить именно эти деревья. Саженцы стали подарком от самих жителей.Ирина Кузьменко - главный садовник г.Владимира:- Это очень красивое дерево, когда оно взрослое. Оно красивое само по себе. И во время цветения. И достаточно неприхотливое. Не требует практически обрезки, у него крона сформированная сама по себе, красивая.Валентин Пономарёв, руководитель детского технопарка "Кванториум-33":- Это важно для детей, они посадят своими руками деревья, может быть, будут ходить на них вместе, смотреть. Ну, и, в целом, воспитание экологическое нам кажется правильным.