Во Владимире на пересечении улиц Усти-на-Лабе и Каманина появились новые саженцы...
Во Владимире на пересечении улиц Усти-на-Лабе и Каманина появились новые саженцы каштанов
Владимирцы принимают участие в озеленении города. На пересечении улиц Усти-на-Лабе и Каманина высадили саженцы каштана. В высадке приняли участие воспитанники технопарка "Кванториум", главный городской садовник Ирина Кузьменко и начальник отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.
В этом году около двух сотен деревьев пришлось удалить из-за поражения карантинным вредителем - ясеневой изумрудной златкой. И компенсационные высадки уже начались - на этих улицах появились 50 молодых лип. А теперь их ряды пополнили и каштаны.
По словам Ирины Кузьменко, владимирцы неоднократно просили городские службы высадить именно эти деревья. Саженцы стали подарком от самих жителей.
Ирина Кузьменко - главный садовник г.Владимира:
- Это очень красивое дерево, когда оно взрослое. Оно красивое само по себе. И во время цветения. И достаточно неприхотливое. Не требует практически обрезки, у него крона сформированная сама по себе, красивая.
Валентин Пономарёв, руководитель детского технопарка "Кванториум-33":
- Это важно для детей, они посадят своими руками деревья, может быть, будут ходить на них вместе, смотреть. Ну, и, в целом, воспитание экологическое нам кажется правильным.