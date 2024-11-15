Во Владимире откроется ещё один пункт вакцинации, где можно будет сделать прививку от гриппа С 15...

Во Владимире откроется ещё один пункт вакцинации, где можно будет сделать прививку от гриппаС 15 ноября по 15 декабря 2024 года ( по пятницам и субботам с 10:00 до 14:00) во Владимире будет открыт еще один пункт вакцинации от гриппа в торговом центре «Ивановские мануфактуры» на втором этаже в секции 231. Об этом информирует Минздрав региона.Также у жителей города есть возможность сделать прививку:до 16 ноября с 10:00 до 13:00 в гипермаркете «Лента»;до 1 декабря по субботам с 10:00 до 13:00 в ТЦ «Восток-1».Фото: Правительство Владимирской области