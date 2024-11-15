Во Владимире открылся Второй городской фестиваль военно-патриотической песни Он прошел во Дворце...

Во Владимире открылся Второй городской фестиваль военно-патриотической песниОн прошел во Дворце детского и юношеского творчества. Фестиваль посвятили главной дате ноября - Дню народного единства.Он начался торжественно - с парада юнармейских отрядов и торжественной присяги. Около сотни юных владимирцев пополнили ряды Юнармии. Удостоверения им вручили ветераны Вооруженных сил и ветераны специальной военной операции.Затем участники фестиваля проследовали с плаца на сцену. В этом году их более 300. По условиям этого года, участие в конкурсе военно-патриотической песни могут принять только юнармейцы.Фестиваль проводится при поддержке управления образования и молодежной политики администрации Владимира. Организатор фестиваля - штаб "Юнармии" города Владимира. Со сцены сегодня звучали военно-патриотические песни всех поколений.Юрий Балабай, начальник юнармейского штаба г. Владимира:- Песни у нас сегодня военно-патриотические. Ну, не только песни, но еще и художественная композиция. Кроме песен, ещё выступает весь отряд. Кто со знаменем выступает, кто с оружием выступает, кто-то с другими какими-то элементами, но это очень интересно. Готовились долго, в течение полугода, поэтому для них это очень важно, и надеемся, что сегодня они раскроются, в том числе - и художественно, духовно, интересно. Сами они к этому шли.