Отечественный автомобиль загорелся во Владимире на улице Бородина. Как сообщили в МЧС, на место оперативно выехали спасатели. Пока в чрезвычайном ведомстве не уточнили, когда именно

Отечественный автомобиль загорелся во Владимире на улице Бородина. Как сообщили в МЧС, на место оперативно выехали спасатели. Пока в чрезвычайном ведомстве не уточнили, когда именно случился пожар, судя по фото, это произошло в темное время суток. «Ладу Калину» тушили 6 человек личного состава и 2 спецмашины. Огонь охватил площадь 2 квадратных метра. Причина возгорания пока