Во Владимире в Клинике медицинских экспертиз прошла межрегиональная урологическая конференция с...

Во Владимире в Клинике медицинских экспертиз прошла межрегиональная урологическая конференция с разделом "живой хирургии"В ней приняли участие не только владимирские урологи, но и приглашенные специалисты ЦФО. Подробности далее.Межрегиональная урологическая конференция на базе обучающего центра клиники наглядно и доступно демонстрирует самые передовые технологии в лечении болезней мочеполовой системы. В ней принимают участие свыше 40 специалистов из Владимирской, Московской, Ивановской, Нижегородской и других областей. В программе - онлайн-трансляции из операционных, выступления врачей-урологов и научные дискуссии. Хирурги-урологи регулярно встречаются на различных площадках и делятся опытомМаксим Кудыкин, главный врач клиники, сосудистый хирург, доктор медицинских наук, профессор:- В рамках этой конференции будут продемонстрированы новые специально внедренные в нашу работу хирургические технологии лечения пациентов с заболеваниями моче-половой сферы. В частности, аденомы простаты, мочекаменной болезни и некоторыми другими патологиями.Артём Абрамян, врач-уролог, хирург:- Доступны широкие методы исследования. Мы представляем хирургическую часть урологической помощи. У нас есть все возможные эндоскопические способы лечения мочекаменной болезни, аденомы предстательной железы, лапароскопические методики.По статистике, в группе риска мужчины старше 50 лет. Для профилактики этих заболеваний им рекомендовано посещать уролога, минимум, один раз в год. Чтобы сдать все анализы и пройти обследование в клинике требуется всего один день.Сегодня урология - одно из ведущих направлений в многопрофильном лечебном учреждении. Врачи-урологи клиники медицинских экспертиз работают только на современном и высокотехнологичном оборудовании. Лазерные технологии и эндоскопические инструменты минимизируют риски, способствуют комфортному восстановлению и ранней выписке.г. Владимир, ул. Б.Московская, 79Тел.: 8 (4922) 77-99-77Александр Сыпченко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".