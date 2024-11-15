Проверить свои знания по географии и смежным наукам можно будет уже в эту субботу, присоединившись к международной акции «Географический диктант». На территории Владимирской области будут

Проверить свои знания по географии и смежным наукам можно будет уже в эту субботу, присоединившись к международной акции «Географический диктант». На территории Владимирской области будут работать 70 площадок, где можно это сделать. Одна из основных – в первом корпусе ВлГУ в 335-ой аудитории. Географический диктант будет проходить два дня – 16 и 17 ноября, можно