Проект был разработан в 2022 году.

Глава Киржачского района Владимирской области Елена Геннадьевна Карпова рассказала о ходе работ по строительству и капитальному ремонту третьей школы на эфире ЦУР. Проект был разработан в 2022 году, а в конце 2023 года на его реализацию выделили 92 миллиона рублей.Во время обследования специалистов выявили, что стоки уходили в подвал. Для решения этой проблемы проведены тендеры на утепление фасада и обновление инженерных сетей. Однако работы приостановила недобросовестная подрядная организация, и только благодаря находчивости властей удалось найти субподрядчика.С понедельника, 18 ноября, учащиеся среднего звена вернутся школу. На третьем и четвёртом этажах продолжается ремонт. Начальные классы продолжают обучение в первой школе. К сентябрю 2025 года планируется завершить ремонтные работы и сделать школу современной. В начале декабря запланирован выход на государственную экспертизу. Напомним, ранее мы писали, что