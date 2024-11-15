Лейтенанта Алексея Гурьева наградили медалью «За отвагу». Ее присвоили в полевых условиях на СВО. Алексей Гурьев – военнослужащий с 11-летним стажем. Алексей Гурьев родился и вырос в селе

Лейтенанта Алексея Гурьева наградили медалью «За отвагу». Ее присвоили в полевых условиях на СВО. Алексей Гурьев – военнослужащий с 11-летним стажем. Алексей Гурьев родился и вырос в селе Юрьев-Польского района. Сразу после армии он заключил контракт с ВДВ. Боец был одним из первых, кто оправился на СВО. Свою службу начинал с рядового. Этим летом Алексею