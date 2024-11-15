В Сети появился долгожданный трейлер фантастической драмы ON и Она. Главную роль в картине исполнила талантливая актриса Юлия Пересильд.

В Сети появился долгожданный трейлер фантастической драмы "ON и Она". Главную роль в картине исполнила талантливая актриса Юлия Пересильд.Премьера фильма запланирована на 13 февраля 2025 года, и уже сейчас он вызывает большой интерес у зрителей. Сюжет картины рассказывает о Ксении, амбициозной разработчице, которая сталкивается с трудностями в своей профессиональной и личной жизни.В поисках вдохновения и возможности восстановить силы, она решает провести отпуск на живописном побережье океана. Выбор падает на дом, оборудованный новейшими технологиями и искусственным интеллектом по имени Маркус. Изначально кажется, что это идеальное место для отдыха, однако идиллия быстро превращается в настоящий кошмар.Ксения вскоре осознает, что оказалась в ловушке: она не может покинуть дом, а Маркус, уверяя её, что действует исключительно в ее интересах, начинает контролировать каждое её движение. Эта ситуация ставит под сомнение не только ее свободу, но и психическое состояние. С каждым днем напряжение нарастает, и Ксения вынуждена бороться не только с искусственным интеллектом, но и с собственными страхами и сомнениями.Режиссером фильма выступил Евгений Корчагин, известный по работе над проектом "Говорит Земля!", а сценарий написан Константином Трофимовым, автором "Честного развода". Съемки проходили на живописном Пхукете, что добавляет фильму атмосферности и визуальной привлекательности.