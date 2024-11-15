29-летний москвич-наркоман, ранее приговоренный к сроку за продажу наркотиков и отбывающий наказание во владимирской колонии №3, решил, что лишение свободы не помешает ему продолжить

29-летний москвич-наркоман, ранее приговоренный к сроку за продажу наркотиков и отбывающий наказание во владимирской колонии №3, решил, что лишение свободы не помешает ему продолжить употреблять. В июле молодой человек попросил возлюбленную купить ему метилэфедрон, замаскировать наркотик и отправить посылкой. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, женщина так и сделала. Она положила «арахис» вместе с другими продуктами