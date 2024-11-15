Законодательное Собрание области провело публичные бюджетные слушания. Среди участников – не только депутаты, но также представители исполнительной власти региона, руководители

Законодательное Собрание области провело публичные бюджетные слушания. Среди участников – не только депутаты, но также представители исполнительной власти региона, руководители предприятий, общественники и рядовые жители области. В самом начале слушаний с приветственным словом обратилась спикер областного парламента Ольга Хохлова. Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Уважаемые участники слушаний, отмечу, что сегодня и законодательная, и