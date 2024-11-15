32-летнего дебошира из Гороховецкого района будут судить за применение насилия в отношении представителя власти. Пьяный мужчина ударил сотрудника полиции ремнем и укусил за палец прямо в

32-летнего дебошира из Гороховецкого района будут судить за применение насилия в отношении представителя власти. Пьяный мужчина ударил сотрудника полиции ремнем и укусил за палец прямо в дежурной части. Инцидент, который мог бы закончится простой административкой, произошел 27 июня этого года. В полицию поступило сообщение из поселка Галицы. Заявитель рассказал, что в магазине агрессирует пьяный мужчина.