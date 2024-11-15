Жители домов близ остановки Юрьевецкие сады во Владимире просят оборудовать опасную зебру...

Жители домов близ остановки Юрьевецкие сады во Владимире просят оборудовать опасную зебру светофоромПо словам людей, на этом переходе уже пострадало немало пешеходов. В ситуации разбирался Фёдор Лалакин.На этих кадрах последствия страшной аварии, которая произошла на переходе в марте этого года. К счастью обошлось без жертв. Пешеходов- мужчину и женщину- госпитализировали.Такие происшествия происходят здесь часто, уверяют жильцы близлежащих домов. В микрорайон Юрьевец Наталья переехала сюда почти 4 года назад. В прошлом году на этом опасном участке трассы произошла трагедия - по дороге в школу насмерть сбили её племянника.Наталья Немчанинова:- В конце сентября мой племянник из соседнего подъезда переходил дорогу. Он пошел в школу. Школа в Энергетике. Соответственно ему утром нужно было перейти дорогу, его сбивает машина это был год назад.Жильцы рассказывают: им приходится всегда держать наготове средства для оказания первой медицинской помощи. из-за постоянных аварий на этом переходе . Как только слышат скрежет бьющихся авто - бегут на помощь. Сергей сам не раз помогал вытаскивать пострадавших из- под обломковСергей Алешин:- Машину перевернуло набок, там была годовалая девочка, то есть соответственно маму ее стали доставать, ребенка, ну мужа соответственно. Папу семьи зажало как бы рулем. Мы все подбежали, вот все общей помощью кто, что мог: кто с водой бежал, кто с бинтами.На пешеходном переходе близ остановки "Юрьевецкие сады" регулярно дежурит патруль ГАИ. При виде инспектора водители сразу сбавляют скорость. Но, по рассказам жителей, как только полицейские уезжают - начинаются "уличные гонки" и перейти дорогу становится не то, что проблематично - опасно. Левон сам уже успел оказаться под колесами. Автомобиль не успел вовремя затормозить. Обошлось без серьезных травм.Левон Мкртчян:- Я, мама, сестра ждали пока остановятся все машины. На второй линии машины остановились, на первой линии машины не остановились.. Наехали сестре на ногу, меня сбили, я был под машиной.По словам людей, они неоднократно обращались в администрацию с просьбой установить светофор, сделав тем самым пешеходный переход регулируемым.В мэрии о проблемном участке трассы знают.Юлия Жирякова, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Пешеходный переход по информации управления ЖКХ расположен на федеральной трассе М-7. Данный пешеходный переход он освещен, есть соответствующая разметка.. касаемо установки светофорного объекта на данном участке, рекомендуем обратиться жителям к уполномоченному руководству федеральной трассы М-7.Данная жалоба, обращение направляется нами в адрес исполнителя, ответственному лицу. В данном случае это руководство федеральной трассы.Есть ли планы по оборудованию опасной "зебры" на "Юрьевецких садах" светофором? Соответствующий запрос "ГТРК Владимир" уже направила в Упрдор "Москва-Нижний Новгород".Отметим, что в начале ноября поднимался вопрос о передаче "пекинки"- части федеральной трассы в черте областной столицы- местным властям. Пока он в стадии обсуждения.Федор Лалакин, Евгений Калинин "Вести-Владимир"