Более трех тысяч белорусских госслужащих поддержали протестующих и их требования. Об этом заявил дипломат, член координационного совета оппозиции Павел Латушко.

Более трех тысяч белорусских госслужащих поддержали протестующих и их требования. Об этом заявил дипломат, член координационного совета оппозиции Павел Латушко.По его словам, чиновники высказывают поддержку оппозиции через чат-бот, созданный независимым сообществом "Честные люди" и объединением "Народное антикризисное управление". Латушко уточнил, что поступило более трех тысяч обращений от тех, кто работает в органах государственной власти.Дипломат отметил, что далеко не все чиновники лояльны президенту Александру Лукашенко. Он призвал других госслужащих присоединиться к проекту."Тысячи рабочих, медиков, преподавателей и сотрудников других структур выходят на протесты, подписывают открытые письма за новые выборы и по-другому участвуют в приближении переходного периода", – приводит слова дипломата портал "Белорусский партизан".До начала политического кризиса Павел Латушко был послом Белоруссии во Франции. Он поддержал массовые протесты и требования оппозиции о смене власти.16 сентября Лукашенко уволил Латушко и лишил его дипломатического ранга. Бывший посол вошел в состав координационного совета оппозиции, но был вынужден покинуть страну. Свое решение Латушко объяснил давлением со стороны Комитета госбезопасности.Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. В минувший понедельник в центре Минска собрались пенсионеры. Правоохранители разогнали протестующих. Самому пожилому задержанному – 83 года.