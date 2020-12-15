Кроме них, залиты ещё несколько хоккейных коробок в микрорайонах областного центра.

Во Владимире начали свою работу два городских катка – в Центральном парке культуры и отдыха, а также на бульваре имени Пушкина. На первом можно кататься ежедневно с 8:00 до 22:00. Входной билет - 50 рублей для детей до 12 лет и 100 рублей для взрослых. Организован прокат коньков. Второй принимает гостей в будни с 16:00 до 22:00, а в выходные с 10:00 до 22:00. Технический перерыв с 16:00 до 17:00. Вход – бесплатный.Как рассказали в пресс-службе владимирской мэрии, в микрорайонах уже залиты несколько хоккейных коробок.В новогодние праздники, в начале января, для всех желающих будет доступен лёд на стадионе «Лыбедь». Он будет работать ежедневно. С 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00. После 10 января его откроют для посещения в те же часы, но только по выходным. Стоимость билета - 200 рублей.«Из-за ограничений по профилактике распространения коронавируса, во внутренних помещениях катков необходимо носить маски и перчатки. Это правило распространяется только в месте выдачи коньков и гардеробе. Кататься разрешается без маски, но с соблюдением дистанции», - напомнили в горадминистрации.