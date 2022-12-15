В районе закрывается единственная мусоросортировка. Регоператор намерен ввести в эксплуатацию мусороперегрузочную станцию.

Регоператор по вывозу ТКО намерен 1 января запустить мусороперегрузочную станцию у посёлка Маяк в Александровском районе. Об этом рассказали коллеги из изданияНесмотря на то, что ранее объект из терсхемы обращения с отходами, компания «Хартия» заключила инвестсоглашение с владельцем земли, расположенной вблизи населённого пункта. По мнению фирмы, возведение объекта на частной территории не требует включения его в территориальную схему. При этом по инициативе «Хартии» из терсхемы исключили единственную мусоросортировку фирмы «Бригантина». То есть с 1 января мусор в районе станет негде сортировать. Перед районом замаячила перспектива заполненных до отказа мусорных баков.Администрация Александровского района, которая выступает против мусороперегрузки, спешно пытается найти выход из ситуации, чтобы не допустить мусорного коллапса. Для этого чиновники собрали экстренное совещание с участием всех заинтересованных сторон.Представитель «Хартии» Владимир Доровских объяснил, что им строительство новых мусоросортировочных станций экономически не выгодно, поэтому сейчас основной акцент делается на полигон в Бабанино. В его развитие планируется вложить несколько миллиардов рублей. Для работы регоператору не хватает мусороперегрузки, которую он хочет разместить на частной территории. Последнее не устраивает ни жителей Маяка, ни власть.В итоге чиновники и бизнесмены сошлись на том, что администрация района займётся поиском муниципального участка для мусоросортировки. Если она найдет подходящую территорию, то «Хартия» готова отказаться от проекта строительства мусороперегрузочной станции в Маяке.