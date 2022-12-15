Во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» построены две новые разворотные петли Одноуровневые...

Во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» построены две новые разворотные петлиОдноуровневые развязки на 233-ем и 242-ом км позволят автомобилистам безопасно изменить направление движения в Ковровском районе на км 232 - км 233 в районе Дроздовки и на км 241 – км 242 между Пестово и Сенино, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Основная задача разворотных петель – увеличение пропускной способности участка дороги, где в сутки проезжает более 20 тысяч автомобилей. Разворотные петли улучшат ситуацию с безопасностью движения. Из-за левых поворотов и прямых пересечений с другими дорогами на участках периодически происходят ДТП с тяжелыми последствиями. Кроме того, будет обеспечена транспортная доступность населенных пунктов, расположенных в зоне тяготения федеральной автодороги.Протяженность каждой развязки – около 1 километра. В местах их размещения специалисты расширили насыпь и обустроили новую дорожную одежду. Новое покрытие выполнено из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумными вяжущими, который применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения.Безопасный и комфортный проезд в темное время суток обеспечивают более 100 светодиодных энергосберегающих светильников. Дорожники смонтировали на петлях 7,8 км металлического барьерного ограждения, установили 77 новых дорожных знаков и нанесли разметку из термопластика.Фото пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.