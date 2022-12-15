В 2022 году трудоустроено 18 тысяч человек.

Во Владимирской области сократилось количество официальных безработных. О этом рассказал директор департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.Введённые весной санкции вызывали опасения в виде возможного резкого роста безработицы. Однако они не подтвердились на практике. На 13 декабря в Центрах занятости зарегистрированы 4193 владимирцев, которые не имеют постоянного места работы. Число открытых вакансий приближается к 16 тысячам. В 2022 году трудоустроено 18 тысяч человек. Численность безработных уменьшилась на 1400 человек.Повышенный спрос на рабочую силу наблюдается среди обрабатывающих предприятий. В регионе дефицит швей, слесарей, водителей. Часто сотрудники требуются и в госсектор. Рекордная предлагаемая зарплата зафиксирована у машиниста автобетононасоса — 135 тысяч рублей.«В целом спрос на рабочие руки почти в четыре раза превышает предложение», - уточнил Андрей Григорьев.