Глава Следкома РФ заинтересовался двумя историями из Владимира, которые произошли 12 декабря и привели в ужас местных жителей. Речь идет о случае с катанием девочки на багажнике авто у

Глава Следкома РФ заинтересовался двумя историями из Владимира, которые произошли 12 декабря и привели в ужас местных жителей. Речь идет о случае с катанием девочки на багажнике авто у «Глобуса» и инциденте с неадекватными родителями с Нижней Дубровы, сообщает пресс-служба Следкома. О первой истории мы рассказывали несколько дней назад. 21-летний москвич покатал на багажнике своего