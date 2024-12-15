Утка по-пекински – одно из самых известных блюд китайской кухни. Это блюдо требует времени для подготовки, но результат того стоит! Представляем классический рецепт.
Утка по-пекински – одно из самых известных блюд китайской кухни. Это блюдо требует времени для подготовки, но результат того стоит! Представляем классический рецепт.
Ингредиенты:
Для маринада:
Соевый соус – 100 мл
Мед – 50 г
Рисовый уксус – 20 мл
Вода – 30 мл
Чеснок – 4 зубчика
Имбирь свежий – кусочек размером около 2 см
Для утки:
Утка целая – 1 шт. (около 2 кг)
Соль – 1 ст.л.
Сахар – 1 ч.л.
Корица – 1 палочка
Бадьян – 1 звездочка
Гвоздика – 6 бутонов
Лавровый лист – 2 шт.
Черный перец горошком – 10 шт.
Кунжутное масло – 1 ст.л.
Для подачи:
Блины (тонкие китайские блины) – 12–16 шт.
Огурец – 1 шт.
Зеленый лук – 1 пучок
Соус хойсин – по вкусу
Приготовление:
Подготовка утки:
Промойте утку под холодной водой внутри и снаружи. Обсушите бумажными полотенцами.
В большой кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Затем снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
Натрите утку солью и сахаром изнутри и снаружи. Оставьте на 15 минут.
Поместите утку над паровой баней на 45 минут. Для этого можно использовать большую кастрюлю с решеткой или специальную пароварку. Важно, чтобы утка была расположена так, чтобы она могла равномерно обрабатываться паром со всех сторон.
После обработки паром дайте утке полностью остыть при комнатной температуре.
Запекание:
Разогрейте духовку до 180°C.
Поместите утку грудкой вверх на противень с решеткой. Полейте ее кунжутным маслом.
Запекайте утку в течение 40-50 минут, пока кожа не станет золотистой и хрустящей.
Достаньте утку из духовки и оставьте на 10 минут перед нарезкой.
Подача:
Нарежьте утку тонкими ломтиками вместе с кожей.
На каждый блинчик положите немного соуса хойсин, добавьте несколько кусочков утки, огуречные полоски и зеленый лук.
Заверните блинчики рулетиком и подавайте к столу.
Приятного аппетита!