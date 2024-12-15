Утка по-пекински – одно из самых известных блюд китайской кухни. Это блюдо требует времени для подготовки, но результат того стоит! Представляем классический рецепт.

Утка по-пекински – одно из самых известных блюд китайской кухни. Это блюдо требует времени для подготовки, но результат того стоит! Представляем классический рецепт.Ингредиенты:Для маринада:Соевый соус – 100 млМед – 50 гРисовый уксус – 20 млВода – 30 млЧеснок – 4 зубчикаИмбирь свежий – кусочек размером около 2 смДля утки:Утка целая – 1 шт. (около 2 кг)Соль – 1 ст.л.Сахар – 1 ч.л.Корица – 1 палочкаБадьян – 1 звездочкаГвоздика – 6 бутоновЛавровый лист – 2 шт.Черный перец горошком – 10 шт.Кунжутное масло – 1 ст.л.Для подачи:Блины (тонкие китайские блины) – 12–16 шт.Огурец – 1 шт.Зеленый лук – 1 пучокСоус хойсин – по вкусуПриготовление:Подготовка утки:Промойте утку под холодной водой внутри и снаружи. Обсушите бумажными полотенцами.В большой кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Затем снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.Натрите утку солью и сахаром изнутри и снаружи. Оставьте на 15 минут.Поместите утку над паровой баней на 45 минут. Для этого можно использовать большую кастрюлю с решеткой или специальную пароварку. Важно, чтобы утка была расположена так, чтобы она могла равномерно обрабатываться паром со всех сторон.После обработки паром дайте утке полностью остыть при комнатной температуре.Запекание:Разогрейте духовку до 180°C.Поместите утку грудкой вверх на противень с решеткой. Полейте ее кунжутным маслом.Запекайте утку в течение 40-50 минут, пока кожа не станет золотистой и хрустящей.Достаньте утку из духовки и оставьте на 10 минут перед нарезкой.Подача:Нарежьте утку тонкими ломтиками вместе с кожей.На каждый блинчик положите немного соуса хойсин, добавьте несколько кусочков утки, огуречные полоски и зеленый лук.Заверните блинчики рулетиком и подавайте к столу.Приятного аппетита!