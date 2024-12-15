Представляем вашему вниманию изысканный и освежающий салат, который станет настоящим украшением любого стола. Этот рецепт объединяет в себе сладкую сочность апельсина, кремовую текстуру авокадо и деликатный вкус креветок, завернутых в легкую кислинку лаймового соуса. Такой салат идеально подойдет для тех, кто ценит необычные сочетания вкусов и желает удивить своих гостей чем-то особенным. Готовьтесь к кулинарному приключению, которое подарит вам незабываемые гастрономические впечатления!
Представляем вашему вниманию изысканный и освежающий салат, который станет настоящим украшением любого стола. Этот рецепт объединяет в себе сладкую сочность апельсина, кремовую текстуру авокадо и деликатный вкус креветок, завернутых в легкую кислинку лаймового соуса. Такой салат идеально подойдет для тех, кто ценит необычные сочетания вкусов и желает удивить своих гостей чем-то особенным. Готовьтесь к кулинарному приключению, которое подарит вам незабываемые гастрономические впечатления!
Ингредиенты:
Для салата:
Манго — 1 шт.
Апельсин — 1 шт.
Креветки — 300 г
Листья шпината — 100 г
Помидоры черри — 8 шт.
Лук-шалот — 1 шт.
Кинза — небольшой пучок
Для заправки:
Сок лайма — 2 ст.л.
Оливковое масло — 2 ст.л.
Мед — 1 ч.л.
Соевый соус — 1 ч.л.
Чили-перец (по желанию) — щепотка
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Очистите апельсин и авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.
Отварите креветки в подсоленной воде в течение 2-3 минут, затем охладите и очистите.
Помидоры черри разрежьте пополам.
Тонко нарежьте лук-шалот полукольцами.
Мелко нарубите кинзу.
Заправка:
В отдельной миске смешайте сок лайма, оливковое масло, мед, соевый соус и немного измельченного чили (если любите острое).
Сборка салата:
В большой салатнице соедините листья шпината, нарезанный апельсин, авокадо, помидоры черри, лук-шалот и креветки.
Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
Украсьте сверху рубленной кинзой.
Попробуйте это блюдо, и вы точно оцените его оригинальность!