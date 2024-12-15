Представляем вашему вниманию изысканный и освежающий салат, который станет настоящим украшением любого стола. Этот рецепт объединяет в себе сладкую сочность апельсина, кремовую текстуру авокадо и деликатный вкус креветок, завернутых в легкую кислинку лаймового соуса. Такой салат идеально подойдет для тех, кто ценит необычные сочетания вкусов и желает удивить своих гостей чем-то особенным. Готовьтесь к кулинарному приключению, которое подарит вам незабываемые гастрономические впечатления!

Представляем вашему вниманию изысканный и освежающий салат, который станет настоящим украшением любого стола. Этот рецепт объединяет в себе сладкую сочность апельсина, кремовую текстуру авокадо и деликатный вкус креветок, завернутых в легкую кислинку лаймового соуса. Такой салат идеально подойдет для тех, кто ценит необычные сочетания вкусов и желает удивить своих гостей чем-то особенным. Готовьтесь к кулинарному приключению, которое подарит вам незабываемые гастрономические впечатления!Ингредиенты:Для салата:Манго — 1 шт.Апельсин — 1 шт.Креветки — 300 гЛистья шпината — 100 гПомидоры черри — 8 шт.Лук-шалот — 1 шт.Кинза — небольшой пучокДля заправки:Сок лайма — 2 ст.л.Оливковое масло — 2 ст.л.Мед — 1 ч.л.Соевый соус — 1 ч.л.Чили-перец (по желанию) — щепоткаИнструкции:Подготовка ингредиентов:Очистите апельсин и авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.Отварите креветки в подсоленной воде в течение 2-3 минут, затем охладите и очистите.Помидоры черри разрежьте пополам.Тонко нарежьте лук-шалот полукольцами.Мелко нарубите кинзу.Заправка:В отдельной миске смешайте сок лайма, оливковое масло, мед, соевый соус и немного измельченного чили (если любите острое).Сборка салата:В большой салатнице соедините листья шпината, нарезанный апельсин, авокадо, помидоры черри, лук-шалот и креветки.Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.Украсьте сверху рубленной кинзой.Попробуйте это блюдо, и вы точно оцените его оригинальность!