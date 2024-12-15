Новый год – это волшебное время, когда каждый из нас ждет чуда и строит планы на будущее. Но прежде чем окунуться в праздничную атмосферу, стоит задуматься: насколько вы действительно готовы встретить этот праздник? Проверьте себя с помощью нашего теста и узнайте, готовы ли вы к Новому году на все сто процентов!

Новый год – это волшебное время, когда каждый из нас ждет чуда и строит планы на будущее. Но прежде чем окунуться в праздничную атмосферу, стоит задуматься: насколько вы действительно готовы встретить этот праздник? Проверьте себя с помощью нашего теста и узнайте, готовы ли вы к Новому году на все сто процентов!ВОПРОСЫ1. В новогодние праздники показывают много интересных фильмов. Какой из этих картин не является новогодним или рождественским?А. "Один дома"Б. "Отпуск по обмену"В. "1+1"2. Глинтвейн — знаменитый рождественский напиток, который отлично подойдет для празднования Нового года. А можно ли его приготовить с медом?А. ДаБ. Нет, мед не растворится в вине.В. Да, но это будет невкусно.3. Вырезание снежинок произошло от древнеславянского декоративного искусства. Как называют эти изделия?А. ВытинанкиБ. РеюшкиВ. Обласки4. В каком городе России нет резиденции Деда Мороза?А. МурманскБ. Великий УстюгВ. Казань5. Куда будут доставлены письма Деду Морозу, если на них не указан адрес?А. В Великий УстюгБ. В МосквуВ. Они вернутся по обратному адресуОТВЕТЫ1. В. "1+1"2. А. Да3. А. Вытинанки4. В. Казань5. А. В Великий Устюг