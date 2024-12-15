Предлагаем несколько рецептов простых и вкусных закусок, которые можно приготовить всего за 15 минут.
Предлагаем несколько рецептов простых и вкусных закусок, которые можно приготовить всего за 15 минут.
Брускетта с помидорами и базиликом
Ингредиенты:
Багет – 1 шт.;
Помидоры – 2 шт.;
Базилик свежий – небольшой пучок;
Чеснок – 1 зубчик;
Оливковое масло – 2 ст. ложки;
Соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте багет ломтиками толщиной около 1 см.
Обжарьте ломтики хлеба на сковороде-гриле или подрумяньте их в духовке до золотистой корочки.
Натрите каждый кусочек хлеба чесноком.
Нарежьте помидоры тонкими кружочками и выложите на хлеб.
Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и украсьте листиками свежего базилика.
Канапе с креветками и авокадо
Ингредиенты:
Креветки варено-мороженые – 150 г;
Авокадо спелое – 1 шт.;
Лимонный сок – 1 ч. ложка;
Шпажки для канапе;
Листья салата – для украшения.
Приготовление:
Отварите креветки в подсоленной воде в течение 2–3 минут, затем остудите и очистите от панциря.
Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.
Смешайте авокадо с лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
Нанижите на шпажку креветку, кусочек авокадо и листик салата.
Сырные шарики с зеленью
Ингредиенты:
Твердый сыр – 100 г;
Яйцо – 1 шт.;
Мука – 2 ст. ложки;
Панировочные сухари – 50 г;
Укроп свежий – небольшой пучок;
Растительное масло – для жарки.
Приготовление:
Натрите сыр на мелкой терке.
Мелко нарежьте укроп.
Соедините сыр, яйцо, муку и укроп, хорошо перемешайте.
Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех.
Обваляйте шарики в панировочных сухарях.
Жарьте шарики на разогретом растительном масле до золотистого цвета.
Подавайте горячими.
Эти закуски отлично подойдут как для быстрого перекуса, так и для неожиданного прихода гостей!