Предлагаем несколько рецептов простых и вкусных закусок, которые можно приготовить всего за 15 минут.

Предлагаем несколько рецептов простых и вкусных закусок, которые можно приготовить всего за 15 минут.Брускетта с помидорами и базиликомИнгредиенты:Багет – 1 шт.;Помидоры – 2 шт.;Базилик свежий – небольшой пучок;Чеснок – 1 зубчик;Оливковое масло – 2 ст. ложки;Соль, перец – по вкусу.Приготовление:Нарежьте багет ломтиками толщиной около 1 см.Обжарьте ломтики хлеба на сковороде-гриле или подрумяньте их в духовке до золотистой корочки.Натрите каждый кусочек хлеба чесноком.Нарежьте помидоры тонкими кружочками и выложите на хлеб.Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и украсьте листиками свежего базилика.Канапе с креветками и авокадоИнгредиенты:Креветки варено-мороженые – 150 г;Авокадо спелое – 1 шт.;Лимонный сок – 1 ч. ложка;Шпажки для канапе;Листья салата – для украшения.Приготовление:Отварите креветки в подсоленной воде в течение 2–3 минут, затем остудите и очистите от панциря.Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.Смешайте авокадо с лимонным соком, чтобы оно не потемнело.Нанижите на шпажку креветку, кусочек авокадо и листик салата.Сырные шарики с зеленьюИнгредиенты:Твердый сыр – 100 г;Яйцо – 1 шт.;Мука – 2 ст. ложки;Панировочные сухари – 50 г;Укроп свежий – небольшой пучок;Растительное масло – для жарки.Приготовление:Натрите сыр на мелкой терке.Мелко нарежьте укроп.Соедините сыр, яйцо, муку и укроп, хорошо перемешайте.Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех.Обваляйте шарики в панировочных сухарях.Жарьте шарики на разогретом растительном масле до золотистого цвета.Подавайте горячими.Эти закуски отлично подойдут как для быстрого перекуса, так и для неожиданного прихода гостей!