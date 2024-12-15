Маленького щеночка подкинули в детский дом имени Карла Либкнехта вечером 10 декабря. Подкидыша нашли ребята во время прогулки. Они принесли малыша с холодной улицы в тепло, поиграли с ним и

Маленького щеночка подкинули в детский дом имени Карла Либкнехта вечером 10 декабря. Подкидыша нашли ребята во время прогулки. Они принесли малыша с холодной улицы в тепло, поиграли с ним и пофотографировались. А кто-то даже пожертвовал носок, с которым щенок с удовольствием поиграл. Однако что делать дальше? Ведь оставить собаку нельзя. Директор детдома рассказала всю эту