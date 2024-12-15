Надзорное ведомство требует их снести.

Прокуратура потребовали от администрации Камешковского района снести в районном центре многоквартирные дома №№ 4 и 6 по ул. К. Либкнехта и № 13 по ул. Абрамова.Все они ранее были признаны аварийными и подлежащими сносу. Жильцов расселили в прошлом году. В домах в настоящее время разбиты окна, демонтированы некоторые инженерные конструкции. Кроме того, в помещениях находится строительный и прочий мусор. Но при этром доступ в здания до сих пор не ограничен.Прокуратура побратилась в суд. Надзорное ведомство требованиет ограничить доступ в заброшенные дома и организовать их снос.