Звезда сериала Реальные пацаны Армен Бежанян намеревается стать главой Осинского городского округа, что в Пермском крае. Актер и бизнесмен уже выдвинул свою кандидатуру.

Звезда сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян намереваетсястать главой Осинского городского округа, что в Пермском крае. Актер ибизнесмен уже выдвинул свою кандидатуру.Многие любители российских многосерийных фильмов знают АрменаБежаняна по роли безобидного Арменки в сериале "Реальные пацаны". Герой ситкома– типичный неудачник, которого судьба свела с брюзгливой матерью-одиночкой. Онне очень успешно торгует обувью на рынке и молча сносит все удары судьбы.Отметим, что реальныйАрмен Бежанян мало похож на своего персонажа. Он довольно предприимчивый иуспешный бизнесмен. Сейчас он занимает должность директора ООО "ГлавноеОсинское лесное хозяйство". Более того, осенью 2019 года звезда сериала избран депутатом Осинской думы.Теперь же Бежанян покоряет новые высоты. Актер, сыгравший мягкотелогоАрменку, собрался стать мэром своего округа. Он уже подал документы надолжность главы.24 Сен 2019 в 3:00 PDTБизнесмен считает себя идеальным кандидатом на должность, таккак имеет богатый управленческий опыт. Действующий мэр, по словам звезды , привел к катастрофической ситуации в районе. Об этом сообщает ."Узнал список кандидатов на главу. Есть умные, естькрасивые. А умного и красивого нет. Значит, будет!!!!" – написал Армен Бежанянв соцсетях.