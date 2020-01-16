Депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие президенту на назначение председателем правительства главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Владимир Путин внес его кандидатуру после отставки кабинета Дмитрия Медведева. Ранее кандидат в премьеры встретился со всеми думскими фракциями.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие президенту на назначение председателем правительства главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Владимир Путин внес его кандидатуру после отставки кабинета Дмитрия Медведева. Ранее кандидат в премьеры встретился со всеми думскими фракциями.В нижней палате Михаила Мишустина хорошо знают. СпикерГосдумы Вячеслав Володин напомнил, что глава ФНС фактически с нуля создал высокотехнологичную федеральную службу, использовав потенциал современныхтехнологий.Кандидатуру Мишустина представил полномочный представительпрезидента в Госдуме Гарри Минх. По его словам, цифровизацией и информационнымитехнологиями нынешний глава ФНС занимается более 20 лет."Он являетсядействительным государственным советником РФ I класса, доктор экономическихнаук и человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотретьсистемно, он инженер-системотехник", – напомнил Минх.Выступая с думской трибуны, Мишустин заверилдепутатов, что работа по национальным проектам будет форсирована, а главыминистерств и члены правительства будут нести персональную ответственность задостижение целей. Тесная совместная работа кабмина с Госдумой продолжится,подчеркнул он."Правительство и Государственная дума доказали свое умениеработать вместе четко и слаженно, единой командой. Мне бы хотелось беречь иукреплять эти хорошие традиции", – обратился Мишустин к парламентариям.По его словам, необходимо вести активную работу с регионамидля выполнения поставленных президентом задач. Важна также работа по защитеинвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданиюположительного инвестиционного климата, развитие аграрного сектора, транспортаи прочего.⚡️ Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра— Телеканал 360° (@360tv)Михаилу Мишустину 53 года. Он родился в 1966 году в Москве.Окончил столичный станкостроительный институт, затем аспирантуру. На госслужбув налоговые органы поступил в 1998 году. Возглавлял Федеральное агентствокадастра объектов недвижимости, занимался развитием особых экономических зон. В2008 году ушел с госслужбы и занялся бизнесом, в следующем году вошел вкадровый президентский резерв, а еще через год назначен руководителем ФНС.