Депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие президенту на назначение председателем правительства главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Владимир Путин внес его кандидатуру после отставки кабинета Дмитрия Медведева. Ранее кандидат в премьеры встретился со всеми думскими фракциями.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие президенту на назначение председателем правительства главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Владимир Путин внес его кандидатуру после отставки кабинета Дмитрия Медведева. Ранее кандидат в премьеры встретился со всеми думскими фракциями.
В нижней палате Михаила Мишустина хорошо знают. Спикер
Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что глава ФНС фактически с нуля создал высокотехнологичную федеральную службу, использовав потенциал современных
технологий.
Кандидатуру Мишустина представил полномочный представитель
президента в Госдуме Гарри Минх. По его словам, цифровизацией и информационными
технологиями нынешний глава ФНС занимается более 20 лет.
"Он является
действительным государственным советником РФ I класса, доктор экономических
наук и человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть
системно, он инженер-системотехник", – напомнил Минх.
Выступая с думской трибуны, Мишустин заверил
депутатов, что работа по национальным проектам будет форсирована, а главы
министерств и члены правительства будут нести персональную ответственность за
достижение целей. Тесная совместная работа кабмина с Госдумой продолжится,
подчеркнул он.
"Правительство и Государственная дума доказали свое умение
работать вместе четко и слаженно, единой командой. Мне бы хотелось беречь и
укреплять эти хорошие традиции", – обратился Мишустин к парламентариям.
По его словам, необходимо вести активную работу с регионами
для выполнения поставленных президентом задач. Важна также работа по защите
инвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданию
положительного инвестиционного климата, развитие аграрного сектора, транспорта
и прочего.
⚡️ Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
— Телеканал 360° (@360tv)
Михаилу Мишустину 53 года. Он родился в 1966 году в Москве.
Окончил столичный станкостроительный институт, затем аспирантуру. На госслужбу
в налоговые органы поступил в 1998 году. Возглавлял Федеральное агентство
кадастра объектов недвижимости, занимался развитием особых экономических зон. В
2008 году ушел с госслужбы и занялся бизнесом, в следующем году вошел в
кадровый президентский резерв, а еще через год назначен руководителем ФНС.