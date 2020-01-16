Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева поделилась своим мнением о том, какой вид рака является самым хорошим. По словам медика, проще всего справиться с онкологическими ..

Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева поделилась своим мнением о том, какой вид рака является "самым хорошим". По словам медика, проще всего справиться с онкологическими заболеваниями почек, передаетМалышева отметила, что такой вид рака чаще всего диагностируют у обладателей IV группы крови. Эксперт отметила, что эти опухоли легко обнаружить и они хорошо поддаются лечению. Она также сообщила, что у люди с I группой крови больше всего рискуют получить рак толстой кишки, II группы – рак желудка, а III – онкологии поджелудочной железы.