Российский рубль укрепил свои позиции по отношению к валютам основных торговых партнеров России. Накануне он упал до 61,725 рубля за доллар и 68,725 рубля за евро, снизившись, приблизительно – на ..

Российский рубль укрепил свои позиции по отношению к валютам основных торговых партнеров России. Накануне он упал до 61,725 рубля за доллар и 68,725 рубля за евро, снизившись, приблизительно – на 30 копеек.Теперь валюта спешить отыграть свои позиции. Так, официальный на 16 января 2020 года составил61,43 за доллар68, 37 за евроНапомним, что снижение рубля произошло на фоне отставки правительства России во главе с Дмитрием Медведевым. Это произошло после оглашения послания президента страны к Федеральному собранию.