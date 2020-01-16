Российский рубль укрепил свои позиции по отношению к валютам основных торговых партнеров России. Накануне он упал до 61,725 рубля за доллар и 68,725 рубля за евро, снизившись, приблизительно – на ..
Российский рубль укрепил свои позиции по отношению к валютам основных торговых партнеров России. Накануне он упал до 61,725 рубля за доллар и 68,725 рубля за евро, снизившись, приблизительно – на 30 копеек.
Теперь валюта спешить отыграть свои позиции. Так, официальный на 16 января 2020 года составил
61,43 за доллар
68, 37 за евро
Напомним, что снижение рубля произошло на фоне отставки правительства России во главе с Дмитрием Медведевым. Это произошло после оглашения послания президента страны к Федеральному собранию.