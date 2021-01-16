Известно, что автобусом управлял мужчина 1965 года рождения.

Вечером 15 января в 16:50 возле дома №8 на Большой Нижегородской водитель автобуса №15 не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач(ЛЭП).По информации ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять пассажиров, среди которых один ребёнок 2010 года рождения. Известно, что автобусом управлял мужчина 1965 года рождения.Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.