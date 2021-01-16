Владимирский музей ложки и музей деревянного зодчества в Суздале - одни из лучших музеев в городах Золотого кольца.

Рейтинг лучших музеев Золотого кольца представила национальная Ассоциация информационно - туристских организаций совместно с Союзом городов Золотого кольца. От Владимира в девятку лучших попал музей ложки. Он был создан в 2015 году коллекционером Татьяной Пикуновой. Среди экспонатов - сувенирные ложки из разных стран, ложки поставщиков двора Романовых и редчайшие коронационные ложки Виндзоров - всего более 20 тысяч экземпляров. Это самая большая в России частная коллекция ложек. Суздаль представлен музеем деревянного зодчества. Экспонаты для него в 1960-70 годах собирали по всей Владимирской области.Кроме владимирских музеев, в списке лучших музей сыра в Костроме, Ярославский художественный музей и другие.Фото из группы музея ложки "ВКонтакте".