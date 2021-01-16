Известные владимирцы призывают земляков голосовать за 33 регион на платформе «Россия - страна возможностей».

Еще в начале декабря прошлого года всероссийская платформа социальных и образовательных проектов совместно с «ТопБЛОГ» запустили народное голосование. По его итогам будет определена пятерка регионов - победителей. Про достопримечательности и интересные места каждого из них снимут фильм. В составе съемочной группы известные российские персоны: тележурналист Елена Летучая, актриса «Comedy Woman» Наталия Медведева, певица MIA BOYKA, сценарист и актер Шевги Ахадов, актер Сергей Романович, тиктокеры Настя Рыжик, Сергей Штепс и другие.Владимирская область сейчас замыкает первую тройку, впереди Красноярский и Пермский края. Голосование продлится до 25 января.Проголосовать можно на странице проекта «ВКонтакте».Видео - страница Дениса Наденова в "Инстаграм", фото - страница платформы "Россия - страна возможностей" "ВКонтакте".