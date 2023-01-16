SHAMAN – самый востребованный сегодня молодой артист. Его патриотические песни поднимают дух, гражданская позиция становится примером для подражания. Разумеется, он не мог не приехать туда, где его творчество важнее и нужнее всего – на освобожденные от нацистов территории.

SHAMAN – самый востребованный сегодня молодой артист. Его патриотические песни поднимают дух, гражданская позиция становится примером для подражания. Разумеется, он не мог не приехать туда, где его творчество важнее и нужнее всего – на освобожденные от нацистов территории.SHAMAN в рамках тура дал благотворительные концерты в Новороссии и на Донбассе. В Мариуполе и Луганске публика приняла его горячо, устроив овацию и вызывав "на бис" несколько раз.SHAMAN исполнил любимыемиллионами россиян песни, включая хиты "Встанем", "Я русский"и, конечно же, гимн России в авторской аранжировке. Их звучание, по мнениюмузыканта, наполнилось здесь особым смыслом. "Восхищен отвагой и мужеством жителейэтих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордыеулыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявшихсвое право говорить “Я — русский”. И мы обязательно увидимся с ними еще!" —пообещал певец.По словам самогоисполнителя, выступления, которые он запланировал несколько месяцев назад,требовали серьезной подготовки технического оснащения и решения вопросовбезопасности зрителей. "Нашей встречи я ждал долго. Знал, что меня тоже оченьждут. И примут как родного. Потому что здесь — я дома. В России. Моя командаприложила максимум усилий для того, чтобы концертное шоу в Мариуполе и Луганскезапомнилось всем надолго и стало ярким началом этого года", — подчеркнулSHAMAN.В Мариуполе, по окончаниюпрограммы артист более часа раздавал автографы, фотографировался с поклонниками изаписывал видеоприветы для бойцов на передовой.А в Луганске SHAMAN вместесо зрителями устроил уникальный творческий эксперимент. Прямо во время концертабыли записаны тысячи голосов военнослужащих, а также местных жителей, которыевойдут в студийную запись новой песни. На создание будущего хита музыкантавдохновил гастрольный тур по Новороссии и Донбассу: "Конечно, такие поездкименяют восприятие реальности. Одно дело следить за теленовостями, а другое —самому петь во дворце культуры, чей фасад до сих пор хранит следыартиллерийских обстрелов", — заявил артист.Помимо этого, в ЛуганскеSHAMAN заехал с подарками в воинскую часть, а также посетил военный клиническийгоспиталь Ростова-на-Дону, где провёл творческий вечер для раненых бойцов имедицинского персонала. Певец подарил им гитары с собственным автографом ифирменный мерч "Я русский".