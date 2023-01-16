Во Владимирской области призванных по мобилизации предпринимателей освободили от статистической...

Во Владимирской области призванных по мобилизации предпринимателей освободили от статистической отчетности.Представителей бизнеса, призванных по мобилизации, освободили от предоставления обязательной статистической отчетности на время несения военной службы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.Федеральная налоговая служба будет самостоятельно предоставлять в Росстат информацию о компаниях и организациях, чей единственный учредитель и одновременно руководитель призван в рамках частичной мобилизации.Также правительство утвердило параметры расчета страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период их участия в СВО будут засчитывать в двойном размере, пишет Федеральный бизнес-журнал.Фото: Pexels.com