Во время пандемии коронавируса все больше артистов, находящихся в группе риска, оказываются в больнице. На сей раз помощь врачей понадобилась народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому.

Во время пандемии коронавируса все больше артистов, находящихся в группе риска, оказываются в больнице. На сей раз помощь врачей понадобилась народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому.По данным телеграм-канала Mash, в настоящий момент Михаил Боярский находится в 122-й больнице Санкт-Петербурга. Сразу уточняется, что коронавирус у артиста не подтвержден. Почти две недели назад актер вакцинировался.Какой диагноз поставили врачи Михаилу Сергеевичу, пока неизвестно. Актриса Лариса Луппиан намекнула, что у ее супруга проблемы с сердечно-сосудистой системой. Не исключено, что 71-летнего актера скоро отпустят домой.Журналисты также связались с самим Боярским. Во время телефонного разговора артист отметил, что у него все в порядке.Материал дополняется.